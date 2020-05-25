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Картинки дня: 26 мая 2020 года, вторник

Пляжи южной Британии вновь полны посетителей после снятия очередного запрета карантина.

Украинские гастарбайтеры вновь получили возможность отправиться в Польшу на заработки. На фото - регистрация на рейс "Киев - Варшава" аэропорту Борисполь.

Впервые с 9 мая президент России Владимир Путин появился на деловой встрече в Кремле.

Небо над Миланом расчертили в цвета национального флага Италии.

В Австралии ученики начальных классов вновь отправились в школы.

Жители Нью-Йорка загорают на специально оборудованной "безопасной" лужайке в Бруклине.

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в дни национального карантина на личном поле.

Участник пикета за нерушимость права на ношение оружия у капитолия штата Кентукки, США.

Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге за отмену ограничений карантина в Сан-Паулу.

Пляжи южной Британии вновь полны посетителей после снятия очередного запрета карантина.

Украинские гастарбайтеры вновь получили возможность отправиться в Польшу на заработки. На фото - регистрация на рейс "Киев - Варшава" аэропорту Борисполь.

Впервые с 9 мая президент России Владимир Путин появился на деловой встрече в Кремле.

Небо над Миланом расчертили в цвета национального флага Италии.

В Австралии ученики начальных классов вновь отправились в школы.

Жители Нью-Йорка загорают на специально оборудованной "безопасной" лужайке в Бруклине.

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в дни национального карантина на личном поле.

Участник пикета за нерушимость права на ношение оружия у капитолия штата Кентукки, США.

Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге за отмену ограничений карантина в Сан-Паулу.
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