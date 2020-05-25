Картинки дня: 26 мая 2020 года, вторник

Пляжи южной Британии вновь полны посетителей после снятия очередного запрета карантина.
Украинские гастарбайтеры вновь получили возможность отправиться в Польшу на заработки. На фото - регистрация на рейс "Киев - Варшава" аэропорту Борисполь.
Впервые с 9 мая президент России Владимир Путин появился на деловой встрече в Кремле.
Небо над Миланом расчертили в цвета национального флага Италии.
В Австралии ученики начальных классов вновь отправились в школы.
Жители Нью-Йорка загорают на специально оборудованной "безопасной" лужайке в Бруклине.
Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в дни национального карантина на личном поле.
Участник пикета за нерушимость права на ношение оружия у капитолия штата Кентукки, США.
Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге за отмену ограничений карантина в Сан-Паулу.
Пляжи южной Британии вновь полны посетителей после снятия очередного запрета карантина.
Украинские гастарбайтеры вновь получили возможность отправиться в Польшу на заработки. На фото - регистрация на рейс "Киев - Варшава" аэропорту Борисполь.
Впервые с 9 мая президент России Владимир Путин появился на деловой встрече в Кремле.
Небо над Миланом расчертили в цвета национального флага Италии.
В Австралии ученики начальных классов вновь отправились в школы.
Жители Нью-Йорка загорают на специально оборудованной "безопасной" лужайке в Бруклине.
Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в дни национального карантина на личном поле.
Участник пикета за нерушимость права на ношение оружия у капитолия штата Кентукки, США.
Сторонница президента Бразилии Жаира Болсонару на митинге за отмену ограничений карантина в Сан-Паулу.