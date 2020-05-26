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Картинки дня: 27 мая 2020 года, среда

Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем нескольких сотен боевиков движения Талибан.

Британцы устремились на пляжи после снятия запрета карантина.

В Чехии возобновились региональные теннисные турниры, подающие мячики подростки теперь обязаны носить перчатки.

Тестирование на коронавирус в столице Кении.

Президент Бразилии Жаир Болсонару отвечает на вопрос журналиста во время пресс-конференции.

Японцы торопятся на работу на утренней станции Шинагава в Токио.

Родственница погибшего американского военнослужащего на национальном кладбище в Вашингтоне.

Сторонник отмены карантинных мер на митинге в штате Нью-Джерси, США.

Жирафы прогуливаются под железнодорожной линией в нацпарке Кении.
Новости 24
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Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек