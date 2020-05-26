Картинки дня: 27 мая 2020 года, среда
Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем нескольких сотен боевиков движения Талибан.
Британцы устремились на пляжи после снятия запрета карантина.
В Чехии возобновились региональные теннисные турниры, подающие мячики подростки теперь обязаны носить перчатки.
Тестирование на коронавирус в столице Кении.
Президент Бразилии Жаир Болсонару отвечает на вопрос журналиста во время пресс-конференции.
Японцы торопятся на работу на утренней станции Шинагава в Токио.
Родственница погибшего американского военнослужащего на национальном кладбище в Вашингтоне.
Сторонник отмены карантинных мер на митинге в штате Нью-Джерси, США.
Жирафы прогуливаются под железнодорожной линией в нацпарке Кении.