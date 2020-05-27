Картинки дня: 28 мая 2020 года, четверг

Владимир Путин провел совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на котором были обсуждены первые шаги по смягчению режима карантина в столице.
В Париже сотрудники кафе и ресторанов потребовали от властей разрешить работу их заведений, выложив на площади свою рабочую униформу.
Белые мишки - одни из обитателей зоопарка датского города Ольборг, который вновь открылся после карантина пандемии.
Индийский велорикша отдыхает в жаркий день.
В Гонконге продолжаются уличные столкновения протестующих и полицейских.
Подготовка емкостей с раствором нуклеиновой кислоты для журналистов, работающих на съезде Компартии Китая в Пекине.
В Нью-Йорке в ограниченном режиме возобновила работу Фондовая биржа.
Похороны пациента больницы, скончавшегося от коронавируса, в Манасе, Бразилия.
Матчи чемпионата Германии по футболу начались с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.