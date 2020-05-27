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Картинки дня: 28 мая 2020 года, четверг

Владимир Путин провел совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на котором были обсуждены первые шаги по смягчению режима карантина в столице.

В Париже сотрудники кафе и ресторанов потребовали от властей разрешить работу их заведений, выложив на площади свою рабочую униформу.

Белые мишки - одни из обитателей зоопарка датского города Ольборг, который вновь открылся после карантина пандемии.

Индийский велорикша отдыхает в жаркий день.

В Гонконге продолжаются уличные столкновения протестующих и полицейских.

Подготовка емкостей с раствором нуклеиновой кислоты для журналистов, работающих на съезде Компартии Китая в Пекине.

В Нью-Йорке в ограниченном режиме возобновила работу Фондовая биржа.

Похороны пациента больницы, скончавшегося от коронавируса, в Манасе, Бразилия.

Матчи чемпионата Германии по футболу начались с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.
Новости 24
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