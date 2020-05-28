Картинки дня: 29 мая 2020 года, пятница

Пловчиха Елизавета Беляева тренируется в бассейне у своего дома, Калининградская область.
Похороны жертвы коронавируса в Берлине.
Кенийские медработники занимаются зарядкой для поднятия духа в дни пандемии.
В Париже после смягчения карантина открылись крупные торговые центры и магазины.
Один человек погиб во время погромов и грабежей в Миннеаполисе, поводом для которых стала смерть задержанного полицейскими чернокожего.
Платье дочери президента США Иванки Трамп стало объектом для обсуждения в СМИ.
Британский метатель молота Тейлор Кэмпбелл тренируется во дворе своего дома в Лондоне.
Наплыв посетителей на пляжи Санкт-Петербурга в дни карантина.
ВМС США опубликовали видео, на котором запечатлен перехват американского самолета-разведчика российскими Су-35.