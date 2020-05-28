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Картинки дня: 29 мая 2020 года, пятница

Пловчиха Елизавета Беляева тренируется в бассейне у своего дома, Калининградская область.

Похороны жертвы коронавируса в Берлине.

Кенийские медработники занимаются зарядкой для поднятия духа в дни пандемии.

В Париже после смягчения карантина открылись крупные торговые центры и магазины.

Один человек погиб во время погромов и грабежей в Миннеаполисе, поводом для которых стала смерть задержанного полицейскими чернокожего.

Платье дочери президента США Иванки Трамп стало объектом для обсуждения в СМИ.

Британский метатель молота Тейлор Кэмпбелл тренируется во дворе своего дома в Лондоне.

Наплыв посетителей на пляжи Санкт-Петербурга в дни карантина.

ВМС США опубликовали видео, на котором запечатлен перехват американского самолета-разведчика российскими Су-35.
Новости 24
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Последние новости на утро 29 мая 2020: Минтруд предложил запретить увольнения во время пандемии коронавируса
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Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 мая 2020: открыли парки и все магазины площадью до 400 метров
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года составило 36 730 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 мая 2020: эксперты объяснили, сколько москвичей на самом деле умерло от болезни
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года составило 173 497 человека