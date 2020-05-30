Картинки дня: 30 мая 2020 года, суббота

Случайное убийство темнокожего в Миннеаполисе всколыхнуло всю Америку. Протесты закончились поджогами полицейских машин и разграблением магазинов

Турция отмечает 567-летнюю годовщину завоевания Стамбула

Итальянская пилотажная авиагруппа Frecce Tricolori раскрасила небо Венеции в цвета национального флага

После снятия карантина парижане массово вышли на улицу

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета совершили полеты над акваторией Черного море. Там их сопровождали украинские истребители

Шанс на благоприятные погодные условия для запуска корабля Crew Dragon составляет 50%. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства

Испанцы отдыхают на пляже, соблюдая безопастную дистанцию

Немецкие яхтсмены массово вышли в море после снятия карантина

В Киевской области произошла крупная драка с применением оружия. В перестрелке было задействовано около ста человек. Причиной инцидента стал конфликт между компаниями по пассажирским перевозкам