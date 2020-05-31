Картинки дня: 31 мая 2020 года, воскресенье

Четыре выкупленных у цирка в 2019 году правительством Дании слона выпущены в сафари-парк Knuthenborg

В США состоялся первый в истории пилотируемый полет частного космического корабля

Огромный киты выбросился на побережье Британии

В Берлине появилось граффити с изображением погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда

В ходе протестов в американском городе Индианаполисе один человек погиб и ещё трое получили огнестрельные ранения

Папа Римский Франциск впервые после ослабления карантина обратился к верующим с воскресной проповедью в Ватикане

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось на 26 928, что стало новым антирекордом суточного прироста количества подтвержденных случаев. Их общее число достигло, таким образом, 465 166

Пляжные курорты Италии готовятся к возобновлению туристического сезона после пандемии коронавируса

Жители Мадрида наслаждаются окончание карантина