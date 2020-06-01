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Картинки дня: 1 июня 2020 года, понедельник

Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами, протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда

На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», который привёл к масштабным наводнениям и оползням

В австралийском Сиднее открыли зоопарк после карантина

Испанцы массово вышли на пляжи после снятия запрета

Италия сегодня отмечает День Республики

В индийской столице начинается постепенная отмена ограничений в рамках режима самоизоляции

Настоящее чудо природы Сасык- крупнейшее озеро на полуострове Крым. Вода в нем красная от большого колличества соли

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило полмиллиона. За сутки в стране было зарегистрировано 480 смертей

Музыканты симфонического оркестра штата Вирджиния дали он-лайн концерт
Новости 24
«Это уникальный опыт»: Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования «Единой России»
Сбой в работе интернет-сервисов "Сбербанка" зафиксировали пользователи
Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению
Песков о беспорядках в США: Москва никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается
Кремль: Границы России для иностранцев пока открывать не будут
В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США "грязными методами и манипуляцией"
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам
Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь
Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно
План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту
Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Возобновлен транзит газа по магистрали Ямал-Европа
В России за сутки от коронавируса умерли 162 человека
Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов
Премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей заразился коронавирусом
В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США