Картинки дня: 1 июня 2020 года, понедельник

Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами, протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда

На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», который привёл к масштабным наводнениям и оползням

В австралийском Сиднее открыли зоопарк после карантина

Испанцы массово вышли на пляжи после снятия запрета

Италия сегодня отмечает День Республики

В индийской столице начинается постепенная отмена ограничений в рамках режима самоизоляции

Настоящее чудо природы Сасык- крупнейшее озеро на полуострове Крым. Вода в нем красная от большого колличества соли

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило полмиллиона. За сутки в стране было зарегистрировано 480 смертей

Музыканты симфонического оркестра штата Вирджиния дали он-лайн концерт