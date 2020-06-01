Картинки дня: 1 июня 2020 года, понедельник

Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами, протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда
На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», который привёл к масштабным наводнениям и оползням
В австралийском Сиднее открыли зоопарк после карантина
Испанцы массово вышли на пляжи после снятия запрета
Италия сегодня отмечает День Республики
В индийской столице начинается постепенная отмена ограничений в рамках режима самоизоляции
Настоящее чудо природы Сасык- крупнейшее озеро на полуострове Крым. Вода в нем красная от большого колличества соли
Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило полмиллиона. За сутки в стране было зарегистрировано 480 смертей
Музыканты симфонического оркестра штата Вирджиния дали он-лайн концерт