Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.

Спасатели МЧС Москвы поздравили маленьких пациентов Детской больницы им З.А. Башляевой с Днем защиты детей.