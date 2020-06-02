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Картинки дня: 2 июня 2020 года, вторник

Массовые беспорядки продолжаются в США из-за убийства Джорджа Флойда

В Нидерландах открылись парки, рестораны, театры и музеи после ослабления карантина

На площади перед Октябрьским дворцом в Киеве прошла тренировка гимнасток в поддержку ДЮСШ Дерюгиных

В Индии продолжает расти число погибших от коронавируса

В Москве начинался второй этап смягчения режима самоизоляции. Столица открыла городские парки для прогулок и занятий спортом

Президент США Трамп прогулялся до Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которую накануне вечером подожгли вандалы

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетили стройплощадку газопровода "Балканский поток"

Президент России Путин провел совещание по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Власти Украины возобновили внутреннее железнодорожное сообщение
Новости 24
Трамп разозлил духовенство фотографией с библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия
Главный храм вооруженных сил откроется 22 июня
В Параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу
В России планирует развивать агротуризм на фоне пандемии
Перчатки на входе и не больше 12 человек в час: В Роспотребнадзоре дали рекомендации по голосованию 1 июля
В правительстве утвердили дорожную карту по раздельному сбору мусора
Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции
В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
Россия может увеличить объемы производства золота вдвое
В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки
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После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
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На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента