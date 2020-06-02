Картинки дня: 2 июня 2020 года, вторник

Массовые беспорядки продолжаются в США из-за убийства Джорджа Флойда
В Нидерландах открылись парки, рестораны, театры и музеи после ослабления карантина
На площади перед Октябрьским дворцом в Киеве прошла тренировка гимнасток в поддержку ДЮСШ Дерюгиных
В Индии продолжает расти число погибших от коронавируса
В Москве начинался второй этап смягчения режима самоизоляции. Столица открыла городские парки для прогулок и занятий спортом
Президент США Трамп прогулялся до Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которую накануне вечером подожгли вандалы
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетили стройплощадку газопровода "Балканский поток"
Президент России Путин провел совещание по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Власти Украины возобновили внутреннее железнодорожное сообщение