Картинки дня: 3 июня 2020 года, среда

В США вторую неделю полыхают погромы и беспорядки, полностью изменившие привычную жизнь во многих городах страны
Пилотажная группа раскрасила небо над Римом в цвета национального флага в честь Дня Республики
В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов
В Минске собрались люди желающие поставить свою подпись в поддержку кандидатов от оппозиции, участвующих в президентских выборах в августе
Режим ЧС введен в Кольском районе Мурманской области, где из-за повышения уровня воды и скорости течения в реке Северная Кола сегодня обрушился мост
Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план восстановления экономики страны
Новое поколение беспилотников «Яндекса» на базе Hyundai Sonata начали тестировать в Москве
В Московской области для прихожан открылись храмы
Власти индийского Мумбаи эвакуировали более 10 тыс. человек из-за приближающегося тропического циклона "Нисарга"