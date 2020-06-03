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Картинки дня: 3 июня 2020 года, среда

В США вторую неделю полыхают погромы и беспорядки, полностью изменившие привычную жизнь во многих городах страны

Пилотажная группа раскрасила небо над Римом в цвета национального флага в честь Дня Республики

В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов

В Минске собрались люди желающие поставить свою подпись в поддержку кандидатов от оппозиции, участвующих в президентских выборах в августе

Режим ЧС введен в Кольском районе Мурманской области, где из-за повышения уровня воды и скорости течения в реке Северная Кола сегодня обрушился мост

Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план восстановления экономики страны

Новое поколение беспилотников «Яндекса» на базе Hyundai Sonata начали тестировать в Москве

В Московской области для прихожан открылись храмы

Власти индийского Мумбаи эвакуировали более 10 тыс. человек из-за приближающегося тропического циклона "Нисарга"
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Кремль: Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия
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В Роскачестве предупредили об опасных токсинах в овощах и фруктах
На пути голубой ветки московского метро упало дерево
В России не буду штрафовать бизнес за нарушения карантинных мер
ВОЗ сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и Украине
Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в €50 млн
Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
«Про пандемию узнает постепенно»: врач рассказал, как вышедший из комы москвич привыкает к новому миру
Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей
В Москве впервые за полтора месяца за сутки выявлено меньше 2 000 новых заражённых коронавирусом
В России 178 человек умерли от коронавируса за последние сутки
Парламент Якутии расширяет использование цифровых технологий для обеспечения открытости