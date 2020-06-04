Картинки дня: 4 июня 2020 года, четверг

Барк "Крузенштерн" прибыл в Калининград после кругосветного плавания
После ослабления карантинных мер по коронавирусу COVID-19 в Лас-Вегасе открылись Казино
Арт-инсталляция швейцарских художников Фрэнка и Патрика Риклинов "Отель 0 звезд" в швейцарской комунне Валенштадт
В США продолжаются массовые беспорядки после гибели Джорджа Флойда, задержанного полицией
В Японии открылись с ограничениями кафе. За соседними столиуами сидеть не разрешается. Что бы гости не чувствовали себя в пустоте на свободные места рассадили манекены
Италия открыла границы для туристов из европейских стран и возобновила передвижение между регионами
В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма родился детеныш ламы. Малыш сейчас находится на карантине, а вот маму можно поддержать и погладить
Протестующие в Вашингтоне легли у полицейских участков в память о Джордже Флойде, после смерти которого в США вспыхнули беспорядки
На запад Индии обрушился тропический циклон. По оценкам метеорологов, стихия станет самой разрушительной за почти 140 лет наблюдений