Картинки дня: 4 июня 2020 года, четверг

Барк "Крузенштерн" прибыл в Калининград после кругосветного плавания

После ослабления карантинных мер по коронавирусу COVID-19 в Лас-Вегасе открылись Казино

Арт-инсталляция швейцарских художников Фрэнка и Патрика Риклинов "Отель 0 звезд" в швейцарской комунне Валенштадт

В США продолжаются массовые беспорядки после гибели Джорджа Флойда, задержанного полицией

В Японии открылись с ограничениями кафе. За соседними столиуами сидеть не разрешается. Что бы гости не чувствовали себя в пустоте на свободные места рассадили манекены

Италия открыла границы для туристов из европейских стран и возобновила передвижение между регионами

В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма родился детеныш ламы. Малыш сейчас находится на карантине, а вот маму можно поддержать и погладить

Протестующие в Вашингтоне легли у полицейских участков в память о Джордже Флойде, после смерти которого в США вспыхнули беспорядки

На запад Индии обрушился тропический циклон. По оценкам метеорологов, стихия станет самой разрушительной за почти 140 лет наблюдений