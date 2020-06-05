Картинки дня: 5 июня 2020 года, пятница

Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких доставлена из США в Москву
Сегодня земляни могли наблюдать полную Луну. Этот снимок был сделан в Казахстане
Мост через Дунай в Будапеште раскрасили в цвета национального флага по случаю столетия Трианонского договора, в результате которого Венгрия лишилась 72 % территории и 64 % населения
Разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовали, сообщили в МЧС
Мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио выступил на митинге в Бруклине в память о Джордже Флойде
Тысячи активистов в Гонконге, несмотря на запрет властей, провели акцию в память о студентах, погибших во время трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
Массовое требование расследовать смерть рабочего, задержанного полицией, привела к общественным беспорядкам в мексиканском штате Халиско
Массовая акция протеста прошла в польской столице у здания американского посольства из-за жестокого убийства в США Джорджа Флойда
За прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 273 и достигло 6348 человек