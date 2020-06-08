Фотогалереи
Картинки дня: 8 июня 2020 года, понедельник

В Лондоне в ходе массовых протестов против расового неравенства после смерти Джорджа Флойда пострадали 23 полицейских

Юный чешский болельщик тайком наблюдает за футбольным матчем "Спарта" – "Богемия". Из-за запрета на массовые мероприятия игры в стране проходят без зрителей

В швейцарском Цюрихе вновь открылся зоопарк

Версальский дворец в пригороде Парижа открылся для посетителей после завершения карантина

В Москве с соблюдением всех санитарных норм прошел книжный фестиваль "Красная площадь"

В ходе акций протеста в американском Сиэтле в толпу въехал автомобиль, водитель вышел из машины и начал стрелять в протестующих

В Минске состоялся пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты

В Норильске продолжается ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

На Красной площади в Москве началось сооружение трибун для Парада Победы, который состоится 24 мая
Новости 24
Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist
Эксперт: коронавирус может вызвать рост преступности среди мигрантов
Зеленский хочет закрепить в законе статус первой леди
В СПЧ призвали объяснить влияние дезинфицироющих средств на природу и человека
С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России
Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за "Северного потока-2"
Психолог МЧС рекомендует не торопиться с разводом сразу после самоизоляции
В России от коронавируса умерли 112 человек за сутки
В Москве умер стрелявший из окна по соседям мужчина
В Госдуме предлагают освободить часть абитуриентов от оплаты общежитий
Названы главные разносчики коронавируса
Стрельба на улице Строителей в Москве: установлен тип оружия
Украинцы попросили Зеленского запретить чипирование людей
В Китае испытывают препарат, который может быть лекарством и одновременно вакциной от коронавируса
Появилось видео наезда машины на толпу протестующих в Сиэтле
Сеть 3G может исчезнуть в России в ближайшие пять лет
Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после короавируса