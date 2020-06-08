Картинки дня: 8 июня 2020 года, понедельник

В Лондоне в ходе массовых протестов против расового неравенства после смерти Джорджа Флойда пострадали 23 полицейских

Юный чешский болельщик тайком наблюдает за футбольным матчем "Спарта" – "Богемия". Из-за запрета на массовые мероприятия игры в стране проходят без зрителей

В швейцарском Цюрихе вновь открылся зоопарк

Версальский дворец в пригороде Парижа открылся для посетителей после завершения карантина

В Москве с соблюдением всех санитарных норм прошел книжный фестиваль "Красная площадь"

В ходе акций протеста в американском Сиэтле в толпу въехал автомобиль, водитель вышел из машины и начал стрелять в протестующих

В Минске состоялся пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты

В Норильске продолжается ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

На Красной площади в Москве началось сооружение трибун для Парада Победы, который состоится 24 мая