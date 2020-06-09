Картинки дня: 9 июня 2020 года, вторник

Птицы выясняют отношения на Вилейском водохранилище в Белоруссии
Из-за сильнных ливней под водой оказались многие районы северо-запада Индии
Рестораны и бары Бельгии открылись после ослабления карантина из-за коронавируса
В Нью-Йорке начался первый этап ослабления карантина по коронавирусу COVID-19
Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в городе Хьюстон (штат Техас). Кадры траурной церемонии демонстрировали в прямом эфире многие американские телекомпании
Уличный художник в индийской столице создал картину, посвященную работе врачей во время пандемии
Выпускной школы Pioneer Valley проешл на открытом воздухе на территории автокинотеатра в американском Винчестере в условиях карантина по коронавирусу
В Москве завершился режим самоизоляции
Удалось потушить возгорание на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области