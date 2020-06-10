Картинки дня:10 июня 2020 года, среда

Противник президента Бразилии Жаира Болсоару на митинге в Рио.

Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Техасе.

В Лондоне власти убрали статую Роберта Миллигана, купца и рабовладельца 18 века.

Домашняя тренировка египетской тхэквондистки в её доме в Каире.

Уличный художник работает над настенным портретом Коби Брайанта в Боснии.

Бельгиец Альфонс Лемпольс решил стартовать в благотворительном марафоне. Пенсионер, отпраздновавший недавно 103-й день рождения, пройдет по своему саду марафонскую дистанцию, а все деньги от поддержавших его пойдут в фонд разработки лекарства от COVID-19.

Так в одной из начальных школ Лондона детей учат основам социального дистанцирования.

В Москве открылись салоны красоты и парикмахерские после ослабления режима самоизоляции.

Агитационный плакат к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию в Ставрополе.