Картинки дня:10 июня 2020 года, среда

Противник президента Бразилии Жаира Болсоару на митинге в Рио.
Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Техасе.
В Лондоне власти убрали статую Роберта Миллигана, купца и рабовладельца 18 века.
Домашняя тренировка египетской тхэквондистки в её доме в Каире.
Уличный художник работает над настенным портретом Коби Брайанта в Боснии.
Бельгиец Альфонс Лемпольс решил стартовать в благотворительном марафоне. Пенсионер, отпраздновавший недавно 103-й день рождения, пройдет по своему саду марафонскую дистанцию, а все деньги от поддержавших его пойдут в фонд разработки лекарства от COVID-19.
Так в одной из начальных школ Лондона детей учат основам социального дистанцирования.
В Москве открылись салоны красоты и парикмахерские после ослабления режима самоизоляции.
Агитационный плакат к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию в Ставрополе.