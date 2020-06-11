Картинки дня:11 июня 2020 года, четверг
Прошли репетиции будущего Парада Победы в Москве, который состоится 24 июня.
Девочка играет на фоне заходящего солнца на пляже Калифорнии.
В Атланте вандалы изрисовали могилы солдат войск Конфедератов времен Гражданской войны.
Магазины Манхеттена, уставшие от грабежей, честно пишут на фанерных щитах "В магазине ничего не осталось".
Болельщики и футболисты белградского "Партизана" празднуют победу над заклятыми соперниками из клуба "Црвена звезда".
В КНДР прошел съезд женских профсоюзов страны.
Британская гимнастка тренируется на набережной в дни режима карантина в Лондоне.
Неизвестные обезглавили статую Христофора Колумба в Бостоне.