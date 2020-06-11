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Картинки дня:11 июня 2020 года, четверг

Прошли репетиции будущего Парада Победы в Москве, который состоится 24 июня.

Девочка играет на фоне заходящего солнца на пляже Калифорнии.

В Атланте вандалы изрисовали могилы солдат войск Конфедератов времен Гражданской войны.

Магазины Манхеттена, уставшие от грабежей, честно пишут на фанерных щитах "В магазине ничего не осталось".

Болельщики и футболисты белградского "Партизана" празднуют победу над заклятыми соперниками из клуба "Црвена звезда".

В КНДР прошел съезд женских профсоюзов страны.

Британская гимнастка тренируется на набережной в дни режима карантина в Лондоне.

Неизвестные обезглавили статую Христофора Колумба в Бостоне.
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