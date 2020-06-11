В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
В Москве установлен температурный рекорд года
Только в масках и перчатках: Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для посещения музеев