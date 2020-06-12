Картинки дня: 12 июня 2020 года, пятница

Новорожденную осиротевшую косулю приютили в бахчисарайском "Парке миниатюр". Беспомощного детеныша в парк передали неравнодушные алуштинцы, которые нашли косулю в лесу

За время карантина компания «Каро» придумала новый формат кинопросмотра и открыла автокинотеатр на территории «Крокус Сити»

В чемпионате Испании по футболу состоялся первый матч после паузы. «Севилья» на своем поле принимала «Бетис» и победила со счетом 2:0

В Непале продолжаются акции протеста с требованием более эффективных мер для борьбы с пандемией коронавируса

Для белорусских школьников прошли выпускные вечера

Спецподразделения армии и полиции использовали гранаты со слезоточивым газом в центре Бейрута, чтобы оттеснить толпы активистов протестного движения от правительственного дворца

В бельгийском Генте бюст Леопольда II был залит краской участниками антирасистской акции

Праздничную подсветку включили на Доме правительства в Москве ко Дню России

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в водоемах Норильска внутри боновых заграждений превышает норму в 30 раз