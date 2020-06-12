Картинки дня: 12 июня 2020 года, пятница

Новорожденную осиротевшую косулю приютили в бахчисарайском "Парке миниатюр". Беспомощного детеныша в парк передали неравнодушные алуштинцы, которые нашли косулю в лесу
За время карантина компания «Каро» придумала новый формат кинопросмотра и открыла автокинотеатр на территории «Крокус Сити»
В чемпионате Испании по футболу состоялся первый матч после паузы. «Севилья» на своем поле принимала «Бетис» и победила со счетом 2:0
В Непале продолжаются акции протеста с требованием более эффективных мер для борьбы с пандемией коронавируса
Для белорусских школьников прошли выпускные вечера
Спецподразделения армии и полиции использовали гранаты со слезоточивым газом в центре Бейрута, чтобы оттеснить толпы активистов протестного движения от правительственного дворца
В бельгийском Генте бюст Леопольда II был залит краской участниками антирасистской акции
Праздничную подсветку включили на Доме правительства в Москве ко Дню России
Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в водоемах Норильска внутри боновых заграждений превышает норму в 30 раз