Картинки дня: 13 июня 2020 года, суббота

Радикалы устроили беспорядки у здания суда в Киеве, в поддержку Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве. Речь идет об убийстве, которое он, по данным следствия, совершил весной 2018 года в Одессе
Власти Лондона в преддверии новых протестов закрыли щитами памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю
Бразилия обогнала Великобританию в печальном рейтинге по количеству жертв коронавирусной инфекции и заняла второе место в мире по данному показателю
Не менее четырех человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле
В честь Дня России представители сборной страны по гидрофлаю взмыли в воздух над Невой и подняли флаг России
Президент Владимир Путин наградил медалями Героев Труда на Поклонной горе в Москве
В Сиэтле в США представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов с плакатами "Марш тишины – громче чем когда-либо"
Проливные дожди привели к наводнению на юге Франции
Москва озарилась праздничной подсветкой по случаю Дня России