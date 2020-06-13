Картинки дня: 13 июня 2020 года, суббота

Радикалы устроили беспорядки у здания суда в Киеве, в поддержку Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве. Речь идет об убийстве, которое он, по данным следствия, совершил весной 2018 года в Одессе

Власти Лондона в преддверии новых протестов закрыли щитами памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю

Бразилия обогнала Великобританию в печальном рейтинге по количеству жертв коронавирусной инфекции и заняла второе место в мире по данному показателю

Не менее четырех человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле

В честь Дня России представители сборной страны по гидрофлаю взмыли в воздух над Невой и подняли флаг России

Президент Владимир Путин наградил медалями Героев Труда на Поклонной горе в Москве

В Сиэтле в США представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов с плакатами "Марш тишины – громче чем когда-либо"

Проливные дожди привели к наводнению на юге Франции

Москва озарилась праздничной подсветкой по случаю Дня России