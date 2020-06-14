Картинки дня: 14 июня 2020 года, воскресенье

Столичная полиция Дакки (Бангладеш) организовала регулярные занятия йогой для своих сотрудников
Футбольные фанаты и участники антирасистского митинга устроили беспорядки в Лондоне. Фанаты вышли на защиту памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю. Участники движения «Жизни черных важны» требуют убрать памятник
Жителям Венеции настолько понравился пустой город во время карантина, что после открытия границ они стали протестовать против международного туризма
Официальный день рождения королевы Великобритании Елизаветы II отметили парадом в Виндзорском замке
В США третью неделю продолжаются массовые беспорядки. Этот снимок сделан в Сиэттле
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте
В Германии продолжается чемпионат страны по футболу. Но пока без зрителей
В Белоруссии прошла присяга военнослужащих 72-го гвардейского объединенного учебного центра
Киевский международный аэропорт «Борисполь» ждет в ближайшие дни возобновления авиасообщения