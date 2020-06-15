Картинки дня: 15 июня 2020 года, понедельник

Доктор осматривает пациента в сафари-парке Woburn в Англии

Девять человек погибли и минимум 112 получили ранения при взрыве автоцистерны на шоссе в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к нации

В Атланте начались протесты после смерти афроамериканца Рейшарда Брукса, который был ранен при задержании полицией

Дания открыла границы для туристов из Германии, Норвегии и Исландии после ослабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса

В Пекине, из-за вспышки коронавируса, которая была зафиксирована несколько дней назад на оптовом рынке, повысился риск дальнейшего распространения COVID-19

В парке «Патриот» в Подмосковье прошло освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России

Гражданина США Пола Уилана приговорили в Москве к 16 годам колонии за шпионаж

Этот снимок прекрасной радуги с делан в столице Непала Катманду