Картинки дня: 16 июня 2020 года, вторник

В Москве после трехмесячного перерыва открылся зоопарк

Гроза разразилась над английским городом Ньюкасл

Акция протеста велосипедистов прошла у здания городской администрации в Киеве с требованием улучшения дорожной инфраструктуры

В Бразилии акция протеста против полицейского насилия в Сан-Паулу обернулась поджогом не менее четырёх автобусов, ещё три транспортных средства манифестанты закидали камнями

Британская авиакомпания EasyJet возобновляет полеты, приостановленные 29 марта из-за пандемии коронавируса

С 15 июня в Лондоне введено обязательное ношение масок в общественном транспорте

Швейцария открывает границы с Евросоюзом после ослабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса

Демонстранты в Сиэтле захватили несколько кварталов и объявили их свободной от полиции «автономной зоной»

Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии по обвиненинию в шпионаже