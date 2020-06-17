Картинки дня: 17 июня 2020 года, среда

КНДР разрушила здание межкорейского офиса связи в приграничном северокорейском городе Кэсон. Офис был основан в 2018 г., он был единственной дипломатической миссией между странами Корейского полуострова

Акция протеста против полицейского насилия в Сан-Паулу обернулась беспорядками. Демонстранты устроили в районе Вилья-Клара в южной части города баррикады и подожгли мусорные баки. С целью разогнать акцию сотрудники полиции воспользовались слезоточивым газ

В России проходит подготовка к военному параду по случаю 75-летия Победы

Московский зоопарк открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса

Девочка танцует у входа в торговый центр в китайском Шанхае

В Москве заработали летние веранды кафе и ресторанов

В России идет подготовка к референдому по внесению поправок в Конституцию

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил производящий вакцины завод Sanofi Pasteur в пригороде Лиона

В американском Сиэтле протестующие организовали так называемую "Автономную зону Капитолийского холма". На территории этой зоны, в которую входят 6 кварталов города, нет ни одного полицейского