Картинки дня: 17 июня 2020 года, среда

КНДР разрушила здание межкорейского офиса связи в приграничном северокорейском городе Кэсон. Офис был основан в 2018 г., он был единственной дипломатической миссией между странами Корейского полуострова
Акция протеста против полицейского насилия в Сан-Паулу обернулась беспорядками. Демонстранты устроили в районе Вилья-Клара в южной части города баррикады и подожгли мусорные баки. С целью разогнать акцию сотрудники полиции воспользовались слезоточивым газ
В России проходит подготовка к военному параду по случаю 75-летия Победы
Московский зоопарк открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса
Девочка танцует у входа в торговый центр в китайском Шанхае
В Москве заработали летние веранды кафе и ресторанов
В России идет подготовка к референдому по внесению поправок в Конституцию
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил производящий вакцины завод Sanofi Pasteur в пригороде Лиона
В американском Сиэтле протестующие организовали так называемую "Автономную зону Капитолийского холма". На территории этой зоны, в которую входят 6 кварталов города, нет ни одного полицейского