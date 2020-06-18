Картинки дня: 18 июня 2020 года, четверг

Диснейленд в Гонконге открылся после четырехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса
В Москве прошла ночная репетиция Парада Победы
В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам. На этот раз в городе Ричмонд
Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей
«Наполи» стал обладателем Кубка Италии по футболу, одержав победу в финале над «Ювентусом»
Митинг с требованием отставки президента Украины прошел в Киеве
Москвичи рады вновь открытому после карантина зоопарку
Автомобиль британского премьер-министра Бориса Джонсона попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу демонстранта
Отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа увеличился на 13 процентных пунктов