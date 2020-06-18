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Картинки дня: 18 июня 2020 года, четверг

Диснейленд в Гонконге открылся после четырехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса

В Москве прошла ночная репетиция Парада Победы

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам. На этот раз в городе Ричмонд

Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей

«Наполи» стал обладателем Кубка Италии по футболу, одержав победу в финале над «Ювентусом»

Митинг с требованием отставки президента Украины прошел в Киеве

Москвичи рады вновь открытому после карантина зоопарку

Автомобиль британского премьер-министра Бориса Джонсона попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу демонстранта

Отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа увеличился на 13 процентных пунктов
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"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
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