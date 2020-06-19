Картинки дня: 19 июня 2020 года, пятница

Болельщики "Наполи" отпраздновали победу клуба в финале Кубка Италии

Франция отмечает 80-летие со дня обращения генерала Шарля де Голля к нации, положившего начало движению Сопротивления

Несколько тысяч сторонников Петра Порошенко после заседания Печерского суда по делу бывшего главы государства пришли к офису президента Владимира Зеленского с требованием остановить "политические репрессии"

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Великобританию

В Индии прошли похороны солдат, погибших в ходе столкновения с китайскими военнослужащими

Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей

В Барселоне продолжаются акции протеста из-за объявления о закрытии завода Nissan

ВМС Ирана провели успешный пуск крылатых ракет. Учения включали в себя поражение надводных целей с расстояния 280 километров. Пуск происходил как с суши, так и с моря

Москва готовится к проведению Парада Победы