Картинки дня: 19 июня 2020 года, пятница

Болельщики "Наполи" отпраздновали победу клуба в финале Кубка Италии
Франция отмечает 80-летие со дня обращения генерала Шарля де Голля к нации, положившего начало движению Сопротивления
Несколько тысяч сторонников Петра Порошенко после заседания Печерского суда по делу бывшего главы государства пришли к офису президента Владимира Зеленского с требованием остановить "политические репрессии"
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Великобританию
В Индии прошли похороны солдат, погибших в ходе столкновения с китайскими военнослужащими
Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей
В Барселоне продолжаются акции протеста из-за объявления о закрытии завода Nissan
ВМС Ирана провели успешный пуск крылатых ракет. Учения включали в себя поражение надводных целей с расстояния 280 километров. Пуск происходил как с суши, так и с моря
Москва готовится к проведению Парада Победы