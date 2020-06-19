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Картинки дня: 19 июня 2020 года, пятница

Болельщики "Наполи" отпраздновали победу клуба в финале Кубка Италии

Франция отмечает 80-летие со дня обращения генерала Шарля де Голля к нации, положившего начало движению Сопротивления

Несколько тысяч сторонников Петра Порошенко после заседания Печерского суда по делу бывшего главы государства пришли к офису президента Владимира Зеленского с требованием остановить "политические репрессии"

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Великобританию

В Индии прошли похороны солдат, погибших в ходе столкновения с китайскими военнослужащими

Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей

В Барселоне продолжаются акции протеста из-за объявления о закрытии завода Nissan

ВМС Ирана провели успешный пуск крылатых ракет. Учения включали в себя поражение надводных целей с расстояния 280 километров. Пуск происходил как с суши, так и с моря

Москва готовится к проведению Парада Победы
Новости 24
Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
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В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят
"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Twitter отметил видео с детьми на странице Трампа как манипуляцию
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Когда начнется исследование на иммунитет к коронавирусу рассказал Роспотребнадзор
Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса
Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в Евросоюзе
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
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Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
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В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
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