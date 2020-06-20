Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».

Как работает один из крупнейших питомников декоративных растений в России, который не нанимает трудовых мигрантов. Фото предоставлено «Питомником Савватеевых».