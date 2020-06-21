Картинки дня: 22 июня 2020 года, понедельник
Мужчина читает книгу у памятника Уинстону Черчиллю в Лондоне во время акции движения "Black lives matter"
Занятия йогой в международный день этой полезной гимнастики в Палестине.
Английские болельщики наблюдают за игрой возобновившегося чемпионата по футболу.
В деревне Окунево, Омская область, провели обряды, посвященные дню летнего солнцестояния.
Рисунок в благодарность врачам на одной из больниц Львова.
Журналистам показали работу "ресторана будущего", в котором гостей обслуживают при помощи автоматики.
Жительница Бангкока наблюдает за частичным солнечным затмением.
Последствия взрыва газа в девятиэтажном доме в Киеве.
В городе Тусла, штат Оклахома, прошло предвыборное мероприятие Дональда Трампа.
Последние новости на утро 22 июня 2020: Путин не исключил возможность баллотироваться на новый президентский срок