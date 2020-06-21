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Картинки дня: 22 июня 2020 года, понедельник

Мужчина читает книгу у памятника Уинстону Черчиллю в Лондоне во время акции движения "Black lives matter"

Занятия йогой в международный день этой полезной гимнастики в Палестине.

Английские болельщики наблюдают за игрой возобновившегося чемпионата по футболу.

В деревне Окунево, Омская область, провели обряды, посвященные дню летнего солнцестояния.

Рисунок в благодарность врачам на одной из больниц Львова.

Журналистам показали работу "ресторана будущего", в котором гостей обслуживают при помощи автоматики.

Жительница Бангкока наблюдает за частичным солнечным затмением.

Последствия взрыва газа в девятиэтажном доме в Киеве.

В городе Тусла, штат Оклахома, прошло предвыборное мероприятие Дональда Трампа.
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