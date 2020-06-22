Картинки дня: 23 июня 2020 года, вторник

В Донецке прошла генеральная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне.
Донецкая Народная Республика с 22 июня открыла контрольно-пропускные пункты с Украиной.
В Нью-Йорке решили демонтировать бронзовый памятник Теодору Рузвельту у входа в американский Музей естественной истории.
В Барселоне оркестр оперы провел концерт перед залом, где в креслах оказались комнатные растения. Таким образом, музыканты попытались привлечь внимание к проблемам культурной жизни в условиях пандемии.
Анализ на коронавирус в одной из временно переоборудованных школ Дели.
В парижском кинотеатре для мер социального дистанцирования на места разложили мягкие игрушки.
Владимир Путин в День памяти и скорби посетил главный храм Армии России.
Жители Нью-Йорка высыпали на лужайки Центрального парка в погожий день.
Занятия йогой в надувных куполах на улицах Торонто.