Фотогалереи
Картинки дня: 23 июня 2020 года, вторник

В Донецке прошла генеральная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне.

Донецкая Народная Республика с 22 июня открыла контрольно-пропускные пункты с Украиной.

В Нью-Йорке решили демонтировать бронзовый памятник Теодору Рузвельту у входа в американский Музей естественной истории.

В Барселоне оркестр оперы провел концерт перед залом, где в креслах оказались комнатные растения. Таким образом, музыканты попытались привлечь внимание к проблемам культурной жизни в условиях пандемии.

Анализ на коронавирус в одной из временно переоборудованных школ Дели.

В парижском кинотеатре для мер социального дистанцирования на места разложили мягкие игрушки.

Владимир Путин в День памяти и скорби посетил главный храм Армии России.

Жители Нью-Йорка высыпали на лужайки Центрального парка в погожий день.

Занятия йогой в надувных куполах на улицах Торонто.
Новости 24
На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией
Модернизация продолжится, несмотря на кризис
Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии
В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня
В России за стуки умерли 153 пациента с коронавирусом
США готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Медики призвали не отказываться от прививки от гриппа по время пандемии
Британские фермеры забросали лагуну навозом, чтобы отпугнуть туристов
Цена нефти Brent снизилась до 42,95 доллара за баррель
В Москве еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса
Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президенту
Сотрудники Google призвали руководство прекратить сотрудничество с полицией
Экс-глава Иркутской области Сергей Левченко попросил Путина допустить его к выборам
На Украине пообещали продолжить разрыв договоров с Россией
Названы регионы с самым высоким коэффициентом рождаемости
Найден пятый погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Банк «Открытие» снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Ургант высмеял идею переименовать эскимо в США
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
В России предсказали темпы снижения смертности от COVID-19
Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса
Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией
Трамп: Торговая сделка с Китаем не расторгнута