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Картинки дня: 24 июня 2020 года, среда

Вратарь футбольного клуба "Лестер" Каспер Шмейхель опустился на колено вслед за другими футболистами перед началом игры чемпионата Англии.

Памятник президенту Джексону в столице США обезобразили надписью "убийца".

Полиция предотвратила установку в Вашингтоне лагеря сторонников движения Black Lives Matter.

Московские избиркомы готовятся к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Пункт тестирования на коронавирус в столице Бангладеш.

Возобновление навигации по Москва-реке отметили небольшим парадом речных трамвайчиков.

Участнице уличных протестов в Сиэттле промывают глаза молоком от слезоточивого газа.

Магазины Нью-Йорка приводят в порядок витрины перед открытием после ослабления карантина.

Поиски улик преступления на месте теракта в Реддинге, Великобритания.
Новости 24
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