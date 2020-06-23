Картинки дня: 24 июня 2020 года, среда

Вратарь футбольного клуба "Лестер" Каспер Шмейхель опустился на колено вслед за другими футболистами перед началом игры чемпионата Англии.
Памятник президенту Джексону в столице США обезобразили надписью "убийца".
Полиция предотвратила установку в Вашингтоне лагеря сторонников движения Black Lives Matter.
Московские избиркомы готовятся к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Пункт тестирования на коронавирус в столице Бангладеш.
Возобновление навигации по Москва-реке отметили небольшим парадом речных трамвайчиков.
Участнице уличных протестов в Сиэттле промывают глаза молоком от слезоточивого газа.
Магазины Нью-Йорка приводят в порядок витрины перед открытием после ослабления карантина.
Поиски улик преступления на месте теракта в Реддинге, Великобритания.