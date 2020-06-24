В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне