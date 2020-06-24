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Картинки дня: 25 июня 2020 года, четверг

Режим ЧС объявлен в 20 районах Сербии из-за сильного наводнения.

Президент Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Бронетехника ДНР во время Парада Победы в Донецке.

В Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На Даунинг-стрит в Лондоне прохожие встретили лисицу.

Открытие нового флагманского магазина корпорации Хуавэй в Шанхае.

Участник уличных протестов в Вашингтоне общается с сотрудником полиции.

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила 67-летнему порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами

Президент США Дональд Трамп общается с сотрудником пограничной охраны во время посещения границы с Мексикой в штате Аризона.
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26 июня в России начинается самая масштабная акция по тестированию на ВИЧ
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