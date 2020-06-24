Картинки дня: 25 июня 2020 года, четверг

Режим ЧС объявлен в 20 районах Сербии из-за сильного наводнения.
Президент Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Бронетехника ДНР во время Парада Победы в Донецке.
В Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На Даунинг-стрит в Лондоне прохожие встретили лисицу.
Открытие нового флагманского магазина корпорации Хуавэй в Шанхае.
Участник уличных протестов в Вашингтоне общается с сотрудником полиции.
Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила 67-летнему порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами
Президент США Дональд Трамп общается с сотрудником пограничной охраны во время посещения границы с Мексикой в штате Аризона.