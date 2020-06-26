Картинки дня: 26 июня 2020 года, пятница

Австралия. Утренняя пробежка на одном из холмов Сиднея.
В ресторанах Нью-Йорка устанавливают специальные противовирусные экраны.
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" впервые за тридцать лет стал чемпионом страны.
Президент США Дональд Трамп посетил мемориал солдатам, погибшим в Корейской войне.
Голосование по поправкам в Конституцию России в Московской области.
Два человека погибли, порядка двадцати получили травмы в результате падения городского автобуса с моста в Варшаве.
Работы по улучшению снабжения водой столицы Афганистана города Кабул.
В Сиднее отпраздновали присуждение Австралии и Новой Зеландии права на проведение Женского чемпионата мира по футболу 2023 года.
Работника кладбища дезинфицируют после похорон жертвы коронавируса в Сальвадоре.