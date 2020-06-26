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Картинки дня: 26 июня 2020 года, пятница

Австралия. Утренняя пробежка на одном из холмов Сиднея.

В ресторанах Нью-Йорка устанавливают специальные противовирусные экраны.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" впервые за тридцать лет стал чемпионом страны.

Президент США Дональд Трамп посетил мемориал солдатам, погибшим в Корейской войне.

Голосование по поправкам в Конституцию России в Московской области.

Два человека погибли, порядка двадцати получили травмы в результате падения городского автобуса с моста в Варшаве.

Работы по улучшению снабжения водой столицы Афганистана города Кабул.

В Сиднее отпраздновали присуждение Австралии и Новой Зеландии права на проведение Женского чемпионата мира по футболу 2023 года.

Работника кладбища дезинфицируют после похорон жертвы коронавируса в Сальвадоре.
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