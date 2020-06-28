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Картинки дня: 27 июня 2020 года, суббота

В зоопарке Антверпена родилась редкая горилла. Этому малышу гориллы всего день от роду, а на него уже могут посмотреть посетители зоопарка

В минском аквапарке Dreamland яблоку негде упасть

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Лечче» со счётом 4:0

В Белорусской столице состоялся финал сразу двух конкурсов красоты: "Мисс Минск" и "Миссис Минск"

На западе Украины сильные ливни привели к масштабным дождевым паводкам

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле

В России идет голосование по поправкам в Конституцию. К тем, кто не имеет возможности добраться до участка, члены избирательной комиссии приходят домой сами

Радуга над Линкольн-парком в Вашингтоне
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