Картинки дня: 27 июня 2020 года, суббота

В зоопарке Антверпена родилась редкая горилла. Этому малышу гориллы всего день от роду, а на него уже могут посмотреть посетители зоопарка
В минском аквапарке Dreamland яблоку негде упасть
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Лечче» со счётом 4:0
В Белорусской столице состоялся финал сразу двух конкурсов красоты: "Мисс Минск" и "Миссис Минск"
На западе Украины сильные ливни привели к масштабным дождевым паводкам
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова
В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле
В России идет голосование по поправкам в Конституцию. К тем, кто не имеет возможности добраться до участка, члены избирательной комиссии приходят домой сами
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