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Картинки дня: 28 июня 2020 года, воскресенье

В Минске прошла церемония вручения дипломов выпускникам Военной академии Белоруссии

Международный фестиваль песчаных скульптур проходит в латвийской Елгаве

«Бавария» разгромила «Вольфсбург» в заключительном туре Бундеслиги и выиграла титул Чемпиона Германии

В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 57 тысяч

Первый региональный турбовинтовой самолет ATR-72 авиакомпании Windrose начал регулярные полеты внутри Украины. В Одессе лайнер встречали традиционным водяным салютом

Акция из 40 светящихся дронов прошла в Мадриде в память о погибших во время пандемии коронавируса COVID-19

Сильнейшие ливни на западе Украины вызвали наводнения, которые принесли разрушения более чем в 200 населенных пунктах

В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию

Флаг ЛГБТ-сообщества вывесили на здании посольства Великобритании в Москве
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Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*