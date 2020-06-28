Картинки дня: 28 июня 2020 года, воскресенье

В Минске прошла церемония вручения дипломов выпускникам Военной академии Белоруссии
Международный фестиваль песчаных скульптур проходит в латвийской Елгаве
«Бавария» разгромила «Вольфсбург» в заключительном туре Бундеслиги и выиграла титул Чемпиона Германии
В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 57 тысяч
Первый региональный турбовинтовой самолет ATR-72 авиакомпании Windrose начал регулярные полеты внутри Украины. В Одессе лайнер встречали традиционным водяным салютом
Акция из 40 светящихся дронов прошла в Мадриде в память о погибших во время пандемии коронавируса COVID-19
Сильнейшие ливни на западе Украины вызвали наводнения, которые принесли разрушения более чем в 200 населенных пунктах
В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию
Флаг ЛГБТ-сообщества вывесили на здании посольства Великобритании в Москве