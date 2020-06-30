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Картинки дня: 30 июня 2020 года, вторник

В селе Тургеневка под Бахчисараем зацвели лавандовые поля. Родиной лаванды считается средиземноморское побережье Франции и Испании. В Крым растение попало в 1813 году

Уличная танцовщица развлекает немногочисленных туристов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке

Около миллиона человек покинули свои дома из-за сильного наводнения в индийском штате Ассам

Работник парка миниатюр в британском Биконсфилде трудится над новой моделью

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Германию

Массовые протесты против президента прошли в Бразилии. Демонстранты не довольны высоким уровнем заболеваний короновирусной инфекцией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил строительство школы Ealing Fields High School в Лондоне

В китайской столице работают мобильные лаборатории по тестированию на коронавирус

Греция после карантина возобновила международные авиаперевозки
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Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00
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Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
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В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
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В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*