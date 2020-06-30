Картинки дня: 30 июня 2020 года, вторник

В селе Тургеневка под Бахчисараем зацвели лавандовые поля. Родиной лаванды считается средиземноморское побережье Франции и Испании. В Крым растение попало в 1813 году
Уличная танцовщица развлекает немногочисленных туристов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
Около миллиона человек покинули свои дома из-за сильного наводнения в индийском штате Ассам
Работник парка миниатюр в британском Биконсфилде трудится над новой моделью
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Германию
Массовые протесты против президента прошли в Бразилии. Демонстранты не довольны высоким уровнем заболеваний короновирусной инфекцией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил строительство школы Ealing Fields High School в Лондоне
В китайской столице работают мобильные лаборатории по тестированию на коронавирус
Греция после карантина возобновила международные авиаперевозки