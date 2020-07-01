Картинки дня: 1 июля 2020 года, среда

В Минске начался фестиваль-конкурс моды и фото "Мельница моды 2020"
Токийский "Диснейленд" возобновил работу после четырехмесячного перерыва
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посадили ель на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату
В Киеве у администрации президента Украины Владимира Зеленского собралась группа шахтеров, требующих выплатить им зарплаты
Китай направил на ликвидацию последствий мощного паводка 150 миллионов юаней
В Париже прошла презентация нового электромобиля Citroen e-C4
Протестные акции проходят в Гонконге в 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет
Сегодня заключительный день голосование по поправкам в Конституцию России
На Химкинском водохранилище идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов