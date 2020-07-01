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Картинки дня: 1 июля 2020 года, среда

В Минске начался фестиваль-конкурс моды и фото "Мельница моды 2020"

Токийский "Диснейленд" возобновил работу после четырехмесячного перерыва

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посадили ель на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату

В Киеве у администрации президента Украины Владимира Зеленского собралась группа шахтеров, требующих выплатить им зарплаты

Китай направил на ликвидацию последствий мощного паводка 150 миллионов юаней

В Париже прошла презентация нового электромобиля Citroen e-C4

Протестные акции проходят в Гонконге в 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет

Сегодня заключительный день голосование по поправкам в Конституцию России

На Химкинском водохранилище идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
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В Британии требуют изменить орден святого Михаила: сокрушающий дьявола Архангел напомнил убийство Флойда
В США разбился истребитель, пилот погиб
Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски
Самарский губернатор Дмитрий Азаров досрочно проголосовал за поправки в Конституцию
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции
Монетный двор Канады выпустил монету в честь врачей, спасающих от коронавируса
"Здравая мысль": в Госдуме поддержали идею запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
В Бостоне уберут памятник Линкольну из-за изображения преклонившего колено афроамериканца
Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса
Россия и Беларусь пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Пожарные спасли выводок утят на стройке в Москве
Пранкеры «купили» Викторию Боню от имени беглого миллионера за 10 тысяч евро
Страховщики отказываются давать гарантии турбизнесу и отдыхающим
Ким Чен Ын приказал взорвать межкорейский офис связи из-за непристойных фото его жены
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра
Космонавты с борта МКС высказались о поправках в Конституцию и даже предложили их расширить
Аналитики спрогнозировали курс доллара в июле
Эксперт предложил альтернативу налоговому вычету за занятия спортом детей
Исследования показывают - дети могут распространять коронавирус так же, как взрослые
Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента
Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина
С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет
Россияне стали выбирать более дешевое мясо
В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом
Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений
Месси забил юбилейный гол
Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых
В Москве полицейский присвоил квартиру умершего пенсионера