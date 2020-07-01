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1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
Новости 24
«За» поправки уже 75% проголосовавших
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