1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны

1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны