1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны
1 июля в России проголосовали по вопросу поправок в Конституцию страны