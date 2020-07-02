Картинки дня: 2 июля 2020 года, четверг

Мэр американского города Ричмонд, штат Виргиния, приказал убрать все памятники конфедератам. По его мнению, он задействовал свои чрезвычайные полномочия для успокоения общественности после нескольких недель протестных акций

Пирамиды в Гизе вновь открылись для посетителей после ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%

Американская футболистка перед матчем отказалась преклонить колено во время исполнения национального гимна в поддержку движения Black Lives Matter

В нью-йоркском Бруклине обрушилось трехэтажное здание, один человек пострадал

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон

Митинг в поддержку бывшего президента Украины Порошенко прошел у здания суда в Киеве

В Минске прошел молодежный фестиваль-конкурс моды "Мельница моды 2020"

Не менее 19 человек погибли в результате взрыва в клинике в Тегеране