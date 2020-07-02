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Картинки дня: 3 июля 2020 года, пятница

Президент США Дональд Трамп демонстрирует взмах бейсбольной битой на мероприятии американских производителей товаров в Белом доме.

Молодой нацист на митинге "Национального корпуса" в центре Киева.

В столице Индонезии очередным послаблением карантина стал запуск железнодорожного движения.

Автомобили выстроились в первом в Бангкоке кинотеатре под открытым небом.

В центре Москвы в одном из домов на Тверской улице произошел сильный пожар.

Последствия взрыва на складе нефтепродуктов в Йемене.

Полицейские блокировали группу протестующих в одном из кварталов Гонконга.

Очистка здания полицейского департамента Сиэтла после зачистки лагеря антифашистов.

Льву у входа в Нью-Йоркскую публичную библиотеку подобрали маску в качестве напоминания для посетителей культурного учреждения.
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