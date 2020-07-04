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Картинки дня: 4 июля 2020 года, суббота

Индус Шанкар Курхаде из города Пуне создал золотую защитную маску, вес которой 50 граммов и стоит она около 3870 долларов.

Президент США Дональд Трамп посетил празднование Дня Независимости США в Южной Дакоте на горе Рашмор.

На полигоне в Хмелевке на побережье Балтийского моря в Калининградской области идут армейские соревнования «Морской штурм-2020»

Израильский полицейский во время палестинского протеста против плана Израиля аннексировать часть оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан в Кафр-Каддуме близ Наблуса.

Массовая пятничная молитва в деловом районе Карачи, Пакистан.

В Барселоне после коронавирусной эпидемии открылась базилика Саграда Фамилия. Ее первыми посетителями стали медики, полицейские и социальные работники.

Демонстранты готовят оружие перед митингом в американском городе Ричмонде, штат Вирджиния.

После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса в городе Газа (Израиль) открылись морские пляжи.

В Великобритании после спада коронавирусной эпидемии вновь заработали парикмахерские.
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