Картинки дня: 4 июля 2020 года, суббота

Индус Шанкар Курхаде из города Пуне создал золотую защитную маску, вес которой 50 граммов и стоит она около 3870 долларов.
Президент США Дональд Трамп посетил празднование Дня Независимости США в Южной Дакоте на горе Рашмор.
На полигоне в Хмелевке на побережье Балтийского моря в Калининградской области идут армейские соревнования «Морской штурм-2020»
Израильский полицейский во время палестинского протеста против плана Израиля аннексировать часть оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан в Кафр-Каддуме близ Наблуса.
Массовая пятничная молитва в деловом районе Карачи, Пакистан.
В Барселоне после коронавирусной эпидемии открылась базилика Саграда Фамилия. Ее первыми посетителями стали медики, полицейские и социальные работники.
Демонстранты готовят оружие перед митингом в американском городе Ричмонде, штат Вирджиния.
После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса в городе Газа (Израиль) открылись морские пляжи.
В Великобритании после спада коронавирусной эпидемии вновь заработали парикмахерские.