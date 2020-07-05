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Картинки дня: 5 июля 2020 года, воскресенье

4 июля в Вашингтоне, США, традиционным фейерверком отметили День независимости.

В Лондоне после режима самоизоляции открылась Национальная галерея.

Муссонные ливни обрушились на индийский мегаполис Мумбаи, затопив улицы.

Окрестности города Сана, Йемен, подверглись нашествию саранчи.

Маска протеста. Ее обладатель призывает к прекращению деятельности офицеров, арестовавших Элайджу Макклейна в Авроре, штат Колорадо, США.

В Бруклине (Нью-Йорк) состоялся международный конкурс по поеданию хот-догов Nathan'S Fourth of July, рекорд среди женщин установила жительница США Мики Судо, съев за минуту 48,5 хот-догов.

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта близ села Азиарко отметили Ивана Купалу древними языческими обрядами.

Мюнхенская Баварии празднует победу в Кубке Германии за закрытыми дверями после вспышки коронавируса.

В День независимости на Манхэттене возле Башни Трампа демонстранты Black Lives Matter в знак протеста сожгли американские флаги.
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