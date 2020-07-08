Картинки дня: 8 июля 2020 года, среда

Джонни Депп подал иск в Высокий суд Лондона против британской газеты The Sun, которая в 2018 году утверждала, что актер совершал акты физического насилия в отношении своей бывшей супруги актрисы Эмбер Херд

Фотограф держит в руках снимок, сделанный во время прошлогоднего забега быков на фестивале Сан-Ферми в Испании. В этом году фестиваль был отменен из-за пандемии.

В Дубаи после карантина вновь открылся океанариум

Около 60 человек погибли в результате наводнений и оползней на японском острове Кюсю

Протесты прошли возле здания парламента в Белграде против повторного введения ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19

Выставка "Ненавсегда" об эпохе брежневского застоя открылась для зрителей в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу

Автобус со студентами сорвался с моста в озеро в городе Аньшунь юго-западной провинции КНР Гуйчжоу, погиб 21 человек и еще 15 получили ранения

Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца журналиста Ивана Сафронова, которого задержали по делу о госизмене

Бессрочная забастовка шахтеров Украины продолжается девятый день под стенами Офиса президента Украины