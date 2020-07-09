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Картинки дня: 9 июля 2020 года, четверг

Участники беспорядков в Белграде добились выполнения своих требований. Национальный кризисный штаб Сербии решил не вводить в Белграде комендантский час с пятницы по понедельник из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции

Министерство обороны Японии направило 20 тысяч военнослужащих в районы стихийного бедствия, вызванного проливными дождями на острове Кюсю

В Ричмонде, штат Вирджиния, снесли памятник генералу Стюарту, герою Гражданской войны

В связи с масштабными лесными пожарами в районе Северодонецка и Новоайдара президент Владимир Зеленский отправился в Луганскую область

Так выглядит пляж в Каннах после отмены карантинных мер

В Лондоне идет судебный процесс по иску Джонни Деппа о клевете к британскому изданию The Sun

Власти Москвы снимают еще некоторые ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан по подозрению в организации покушения на убийство

В Волгоградской области полностью ликвидированы все очаги природных пожаров. Наиболее сложная ситуация отмечалась в Ольховском районе
Новости 24
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