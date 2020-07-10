Картинки дня: 10 июля 2020 года, пятница

В Париже прошла репетиция воздушной части парада ко Дню взятия Бастилии

Более 10 тысяч человек вышли на улицы столицы Греции, чтобы выразить недовольство новым законом, регулирующим проведение демонстраций в стране

Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть

В ресторане The Barn в британском графстве Кембриджшир установили полусферы для соблюдения социальной дистанции во время пандемии коронавируса

Следственный комитет РФ представил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного и этапированного в столицу накануне. Глава региона обвиняется в организации убийств и покушении на убийство

В Красноярском крае действуют 89 лесных пожаров на общей площади 162 тысячи гектаров

Власти Каталонии ввели штраф €100 за появление на улице без маски из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

Очередной день судебного процесса, начатого по инициативе актера Джонни Деппа против издания The Sun, принес новые откровения. В частности, была обнародована переписка Деппа, в которой он грозил надругаться над обгоревшим трупом своей жены

В Венеции прошел пробный запуск системы подводных барьеров "Моисей" для защиты города от наводнений