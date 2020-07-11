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Картинки дня: 11 июля 2020 года, суббота

В Минске в парке «Dreamland» прошел Фестиваль водных фонариков

Столкновение между полицией и протестующими против ограничений из-за коронавируса произошло на площади перед зданием парламента Сербии в Белграде

Собор Святой Софии в Стамбуле официально внесён в кадастр в качестве мечети. 10 июля госсовет Турции аннулировал декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о предоставлении собору Святой Софии статуса музея

Житель Сектора Газа демонстрирует свои гимнастические навыки

Врач спасается от жары в одной из больниц столицы Индии

В Красноярском крае за сутки ликвидировали 28 лесных пожаров

В английском Дитчлинге состоялись похороны певицы Веры Линн

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun после публикаций материалов, в которых его обвинили в домашнем физическом и психологическом насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд

Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября
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Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
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Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля
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Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
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