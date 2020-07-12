Картинки дня: 12 июля 2020 года, воскресенье

В белорусской столице прошел самый яркий фестиваль года Color Fest. Кульминацией праздника стал массовый залп, когда все участники по команде подбросили вверх разноцветный порошок, создав в воздухе настоящее буйство красок
Боец ММА Муслим Салихов одержал свою четвертую победу подряд, одолев бразильца Элизеу дос Сантосом. Бой в рамках турнира UFC 251 прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии
К нашей планете подошла самая яркая за 7 лет комета. Небесному телу по имени Неовайз порядка 4 миллиардов лет, и, чтобы рассмотреть его во всей красе, достаточно даже обычного бинокля
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии и разбил болид
В Боснии и Герцеговине вспоминают жертв геноцида в Сребренице. В 1995 году там были убиты более восьми тысяч мусульман
Жители Тель-Авива вышли на площадь Ицхака Рабина, протестуя против действий властей в период пандемии коронавируса. Со сцены люди рассказывали о трудностях, с которыми столкнулся их бизнес. Митинг носил экономический, а не политический характер
Дональд Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске. Он надел ее в ходе посещения госпиталя Walter Reed
В Хабаровске продолжаются несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала