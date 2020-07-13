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Картинки дня: 13 июля 2020 года, понедельник

На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard

В Праге проходит Фестиваль уличных театров "За дверью"

Земляне имеют уникальную возможность наблюдать очень яркую комету NEOWISE. 23 июля 2020 года комета сблизится с Землёй на наименьшее расстояние и начнет свой обратный путь. В следующий раз ее можно будет увидеть только через 6800 лет

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии

«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0. Одним из авторов победы стал нападающий Мбаппе

В Южной Корее проходят похороны мэра столицы. Пак Вон был найден мертвым 10 июля. Он оставил записку с благодарностью и извинениями перед «всеми»

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок. За него отдано 51,21 процента голосов

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