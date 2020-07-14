Картинки дня: 14 июля 2020 года, вторник

Наводнение в центре и на востоке Китая достигло разрушительной силы. Из-за аномальных по интенсивности ливней 33 реки вышли из берегов, превысив рекордные отметки

Франция сегодня отмечает государственный праздник - День взятия Бастилии

Океанская пена, образовавшаяся во время шторма, покрыла прибрежные районы города Кейптауна на юго-западе Южно-Африканской Республики

Жители Сан-Диего позируют на фоне горящего десантного корабля USS Bonhomme Richard. Пожарная служба полагает, что пожар может продлиться несколько дней, пока судно не прогорит изнутри до ватерлинии

В МФЦ города Перми начал работу человекоподобный робот, созданный российским производителем. Робот общается с людьми, умеет двигать губами, глазами и бровями. Он отвечает на вопросы и воссоздает почти 600 вариантов мимики человека

В Бразильских парках нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции

В Тайланде начал свою работу международный автосалон

Анджей Дуда официально переизбран президентом Польши. По результатам обработки всех протоколов, Дуда набрал 51,03% голосов избирателей во втором туре президентских выборов

У СИЗО «Лефортово» прошли задержания людей, пришедших поддержать бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В тот же день ему было предъявлено обвинение в госизмене