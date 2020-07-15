Картинки дня: 15 июля 2020 года, среда

Празднование Дня взятия Бастилии в Париже закончилось грандиозным салютом

В белорусской столице люди вышли на улицы в знак протеста после отказа ЦИКа зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами на пост президента страны

Продолжается тушение пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе ВМС США в Сан-Диего

Большие волны накрыли набережную в Севастополе

16 человек погибли, больше 20 пропали без вести в результате наводнений, обрушившихся на индонезийский остров Сулавеси

В Южной Африке ухудшается эпидемиологическая обстановка. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР достигло 276 242. Число погибших возросло за сутки на 108, достигнув 4079 человек

На трассе "Каир - Исмаилия" в Египте из-за прорыва нефтепровода возник пожар

Акция протеста прошла в Иерусалиме против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко впервые прибыл в Москву после своего назначения