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Картинки дня: 15 июля 2020 года, среда

Празднование Дня взятия Бастилии в Париже закончилось грандиозным салютом

В белорусской столице люди вышли на улицы в знак протеста после отказа ЦИКа зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами на пост президента страны

Продолжается тушение пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе ВМС США в Сан-Диего

Большие волны накрыли набережную в Севастополе

16 человек погибли, больше 20 пропали без вести в результате наводнений, обрушившихся на индонезийский остров Сулавеси

В Южной Африке ухудшается эпидемиологическая обстановка. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР достигло 276 242. Число погибших возросло за сутки на 108, достигнув 4079 человек

На трассе "Каир - Исмаилия" в Египте из-за прорыва нефтепровода возник пожар

Акция протеста прошла в Иерусалиме против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко впервые прибыл в Москву после своего назначения
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