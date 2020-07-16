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Картинки дня: 16 июля 2020 года, четверг

Диснейленд в Париже открылся после четырехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса

В зоопарке чилийской столицы родился малыш носорога

Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала "Батаклан"

Жители Минска выстроились в очередь у здания ЦИК с жалобами на отказ в регистрации двух кандидатов на выборы. Есть задержанные

Рестораны и пабы в Шотландии открылись после ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Тренировка действий по спасению людей в условиях пожара прошла в здании Рейхстага в Берлине

33 тысячи человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам

Акция работников компании Nissan в Мадриде против закрытия предприятий прошла в Барселоне

Боестолкновения между войсками Азербайджана и Армении вновь вспыхнули в приграничном районе. Бои ведуться с использованием рупнокалиберного оружия и миномётов
Новости 24
Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки
Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу на 80% обеспечивать регион местными овощами
В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса
Лежал в морге с открытыми глазами и дышал: Врачи пытались убедить дочь, что ее отец умер
Против сестры Ким Чен Ына хотят возбудить дело из-за уничтожения межкорейского офиса
Директор Центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
В каком случае тест может не заметить коронавирус, рассказал вирусолог
В Госдуме за нарушение тишины в домах предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
В МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам по Карабаху
От 0 до 10 миллионов за полгода: Появилось видео распространения коронавируса в мире
Умер Игорь Черных, оператор фильма "Бриллиантовая рука"
Дональда Трампа и его дочь Иванку обвиняют в нарушении этики из-за фото с бобами
Минэк назвал 50 самых востребованных профессий
Сбой в Instagram 16 июля 2020: Пользователи не могут обновить ленту новостей
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Минобороны Армении опубликовало видео атаки Азербайджана на армянское село
В Минздраве назвали регионы с самой высокой выживаемостью при раковых заболеваниях
Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя
Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США
Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками