Картинки дня: 16 июля 2020 года, четверг

Диснейленд в Париже открылся после четырехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса
В зоопарке чилийской столицы родился малыш носорога
Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала "Батаклан"
Жители Минска выстроились в очередь у здания ЦИК с жалобами на отказ в регистрации двух кандидатов на выборы. Есть задержанные
Рестораны и пабы в Шотландии открылись после ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19
Тренировка действий по спасению людей в условиях пожара прошла в здании Рейхстага в Берлине
33 тысячи человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам
Акция работников компании Nissan в Мадриде против закрытия предприятий прошла в Барселоне
Боестолкновения между войсками Азербайджана и Армении вновь вспыхнули в приграничном районе. Бои ведуться с использованием рупнокалиберного оружия и миномётов