Картинки дня: 16 июля 2020 года, четверг

Диснейленд в Париже открылся после четырехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса

В зоопарке чилийской столицы родился малыш носорога

Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала "Батаклан"

Жители Минска выстроились в очередь у здания ЦИК с жалобами на отказ в регистрации двух кандидатов на выборы. Есть задержанные

Рестораны и пабы в Шотландии открылись после ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Тренировка действий по спасению людей в условиях пожара прошла в здании Рейхстага в Берлине

33 тысячи человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам

Акция работников компании Nissan в Мадриде против закрытия предприятий прошла в Барселоне

Боестолкновения между войсками Азербайджана и Армении вновь вспыхнули в приграничном районе. Бои ведуться с использованием рупнокалиберного оружия и миномётов